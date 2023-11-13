В секторе Газа сообщили о прекращении работы 22 больниц

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Из-за регулярных обстрелов израильской армии 22 больницы в секторе Газа прекратили свою работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства эксклава.

«В связи с тем, что оккупационная (израильская) армия наносит удары <...> по больницам и угрожает медицинским бригадам, в результате израильской агрессии 22 больницы и 49 медицинских центров вышли из строя», - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы правительства сектора Газа в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее пресс-служба правительства Газы сообщила об обстреле израильскими военными родильного отделения в больнице «Аль-Шифа». В результате двое недоношенных младенцев погибли, в списке жертв также один пациент, находившийся в палате интенсивной терапии и пятеро раненых, которым не смогли оказать своевременную помощь.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.