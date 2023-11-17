Экс-президента RFEF Рубиалеса отстранили на три года за поцелуй футболистки

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Экс-президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса отстранили на три года за поцелуй футболистки женской сборной Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения после победы команды в финале чемпионата мира. Соответствующее решение принял административный трибунал по спорту (TAD) страны, сообщает испанский портал iusport.

Бывший футбольный чиновник был признан виновным по двум пунктам обвинения, ему назначили наказание в виде дисквалификации на полтора года по каждому из них. В конце октября дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях сроком на три года.

Дело в отношении экс-главы RFEF было начато 24 августа, спустя 4 дня после финала ЧМ среди женщин. После инцидента, который получил громкую огласку и жесткую реакцию футбольного сообщества, Эрмосо заявила, что ей не понравилось то, что сделал футбольный чиновник. Он в свою очередь сказал, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». На заседании Генассамблеи Королевской футбольной федерации Испании Рубиалес отметил, что не будет подавать в отставку и «будет бороться до конца».