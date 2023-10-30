FIFA отстранила экс-президента RFEF Рубиалеса от футбола на три года

У Луиса Рубиалеса есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, оно остается предметом возможной апелляции в апелляционном комитете FIFA.

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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) отстранил экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на три года.

«Это дело связано с событиями, произошедшими во время финала женского чемпионата мира по футболу 20 августа 2023 года, за которые господин Рубиалес был временно отстранен на первоначальный период в 90 дней», - говорится на сайте организации.

Тогда, на церемонии награждения победительниц, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку испанской сборной Дженнифер Эрмосо. Капитану «красной фурии» действия президента RFEF не понравились. Сам он попытался оправдаться, назвав произошедшее «празднованием победы».

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу среди женщин испанки переиграли сборную Англии со счетом 1:0. Эта победа стала первой в истории женской футбольной команды Испании.