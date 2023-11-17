Камеры сняли, как машина сбила людей на остановке в Калининграде

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Калининградская полиция показала видео аварии на остановке. На кадрах видно, как автомобиль резко набирает скорость, выезжает на полосу встречного движения, а затем врезается в остановку, к которой подъехал автобус.

Жертвой ДТП стала семилетняя девочка. Еще три человека пострадали, сейчас им помогают медики.

Личность водителя уже установили. Предварительно, он мог въехать в остановку из-за резкого ухудшения самочувствия.

Ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что у виновника дорожно-транспортного происшествия случился инсульт.