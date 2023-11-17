В Калининграде иномарка влетела в остановку, погибла 7-летняя девочка

Еще два человека пострадали - у них переломы и ушибы.

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В Калининграде водитель иномарки влетел в остановку общественного транспорта, сообщает местная полиция.

Все произошло сегодня днем на пересечении Инженерной и Киевской улиц. На остановке в момент ДТП находились люди.

В экстренных службах «Звезде» рассказали, что в результате произошедшего погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали двое взрослых, сейчас их жизни ничто не угрожает.

«В результате ДТП пострадали три человека, в том числе один ребенок - девочка семи лет погибла на месте происшествия. У двоих взрослых имеются переломы и ушибы различной степени тяжести», - сказал собеседник телеканала.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и спасатели, устанавливаются все обстоятельства трагедии.