В стране и мире Инсульт случился у водителя, врезавшегося в остановку с людьми в Калининграде Ирина Егорова В результате произошедшего погибла семилетняя девочка и пострадали двое взрослых. © Фото: Alevtina, Telegram Читайте нас на: У водителя иномарки, врезавшегося в автобусную остановку в Калининграде, по предварительным данным, случился инсульт. «Предварительно, у водителя был инсульт. Он не сбежал с места ДТП, он находится в скорой», - сказал представитель пресс-службы УМВД ТАСС. На остановке в момент ДТП находились люди. В результате аварии девочка семи лет погибла на месте. Кроме того, пострадали двое взрослых, сейчас их жизни ничто не угрожает. У пострадавших имеются переломы и ушибы различной степени тяжести. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и спасатели, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Экспертное мнение и аналитика