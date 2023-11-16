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Безруков рассказал об очень сильном биополе русской культуры

Анна Назайкина
15:04 16.11.2023
Изоляция для нее невозможна, считает актер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Народный артист России Сергей Безруков в разговоре с корреспондентом «Звезды» выразил мнение, что русская культура имеет очень сильное биополе.

Таким образом актер ответил на вопрос о том, возможна ли в сложившихся условиях изоляция для нашей культуры.

«Изоляция невозможна вообще. У нас культура имеет, мне кажется, очень серьезное сильное биополе, защищающее. Также невозможно разрушить энергию. Энергия есть, и она многовековая... она никуда не ушла», - сказал он.

Кроме того, Безруков заявил, что русский театр, так же как и театр вообще, - это вечное искусство, и какие бы ни были самые совершенствованные технологии, театр все равно остается в своем первозданном виде. И именно этим он и привлекателен, когда живое искусство здесь и сейчас.

«Вроде бы мы с вами живем в XXI веке... тем не менее все равно вы приходите в театр, садитесь по одну сторону рампы, и артисты будут по другую сторону рампы. И это не меняется в течение многих веков», - сказал он.

С 16 до 18 ноября в Санкт-Петербурге проходит международный культурный форум - Форум объединенных культур. Мероприятие является площадкой для открытого диалога выдающихся режиссеров, артистов, музыкантов, экспертов и т. д.

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