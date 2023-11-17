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В Астраханской области ввели режим ЧС после частичного обрушения дома

Ян Брацкий
01:53 17.11.2023
Власти Астраханской области пообещали компенсационные выплаты от 50 до 400 тысяч рублей пострадавшим от частичного обрушения дома.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, прибывший на место трагедии.

«Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки пострадавшим. Выплаты предусмотрены от 50 до 400 тысяч рублей по разным категориям», - сказал Бабушкин.

Глава региона высоко оценил действия сотрудников оперативных служб города, благодаря которым удалось спасти десятки жизней.

«Сотрудники МЧС оперативно прибыли сюда и грамотно оценив обстановку своевременно эвакуировали порядка 60 человек из здания. Тем самым, количество жертв сегодня минимизировано. К сожалению, один погибший», - добавил губернатор.

По словам Бабушкина, эвакуированные жильцы разъехались по родственникам, в центре временного размещения остается только одна семья. Проблемами людей, лишившихся жилья власти займутся незамедлительно, пообещал губернатор. Для этого будет задействован маневренный жилой фонд города.

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