В Астраханской области ввели режим ЧС после частичного обрушения дома
Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, прибывший на место трагедии.
«Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки пострадавшим. Выплаты предусмотрены от 50 до 400 тысяч рублей по разным категориям», - сказал Бабушкин.
Глава региона высоко оценил действия сотрудников оперативных служб города, благодаря которым удалось спасти десятки жизней.
«Сотрудники МЧС оперативно прибыли сюда и грамотно оценив обстановку своевременно эвакуировали порядка 60 человек из здания. Тем самым, количество жертв сегодня минимизировано. К сожалению, один погибший», - добавил губернатор.
По словам Бабушкина, эвакуированные жильцы разъехались по родственникам, в центре временного размещения остается только одна семья. Проблемами людей, лишившихся жилья власти займутся незамедлительно, пообещал губернатор. Для этого будет задействован маневренный жилой фонд города.