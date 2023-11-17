В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дочь погибшей в Астрахани женщины рассказала о состоянии дома до обрушения

Ян Брацкий
00:22 17.11.2023
По одной из версий, дом мог частично обрушиться из-за повреждения несущих конструкций при проведении строительно-ремонтных работ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Незадолго до обрушения подъезда дома в Астрахани, его жильцы увидели трещины, о чем сообщили спасателям. Об этом «Звезде» рассказала дочь погибшей жительницы дома Ольга Бондарева. В этот вечер она собиралась навестить пожилую мать, но не успела. Женщина погибла под завалами.

«Как мне объяснили, вечером начали поступать звонки в оперативные службы, что пошли трещины по дому. Вот мама, видимо, услышала треск и пошла в комнату посмотреть. В этот момент все и рухнуло. Думаю, она даже не успела ничего понять», - рассказала Бондаренко.

Спастись у пожилой женщины с инвалидностью шансов практически не было. В квартире она жила одна, из-за проблем со здоровьем плохо двигалась.

«Она не выходила несколько лет из дома, мы привозили ей лекарства и продукты. Я не могла дозвониться до нее и мы поехали с мужем на машине туда. Проехать не могли, везде были машины спасателей. Я пыталась забежать в подъезд, но меня остановили и запретили туда заходить. Обошли дом и стало видно, что часть квартиры с обратной стороны полностью обрушилась. При расчистке завалов ее нашли без признаков жизни», - добавила дочь погибшей.

По словам Ольги, дом был очень старым, но выглядел относительно надежным. Капитального ремонта в нем не проводилось.

«Капитальные работы, скажем так, никогда не проводились. Дом был кирпичный, не было каких-то больших трещин и чего-то заметного. Все было нормально», - вспомнила она.

Между тем, обрушение могло произойти при проведении в одной из квартир строительно-ремонтных работ и повреждения несущих конструкций. К такому выводу пришли в Следственном комитете. Там возбудили уголовное дело в связи с частичным обрушением жилого дома. Сразу после завершения разбора завалов, эксперты, следователи и криминалисты приступят к детальному осмотру места происшествия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:53 В стране и мире
Видео
В Астраханской области ввели режим ЧС после частичного обрушения дома
01:50 В стране и мире
WSJ выпустила статью с перечислением достижений России с начала спецоперации
01:09 В стране и мире
МЧС: спецборт с третьей группой россиян, эвакуированных из Газы, прибыл в Москву
00:22 В стране и мире
Видео
Дочь погибшей в Астрахани женщины рассказала о состоянии дома до обрушения
22:58 В стране и мире
WP: Израиль не нашел доказательств активности боевиков в «Аш-Шифе»
Популярное
Видео
МЧС: перед обрушением части дома в Астрахани стало известно о трещинах в здании
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Житель Хакасии заманил трех людей на свою ферму и превратил в рабов на семь лет
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.