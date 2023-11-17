Дочь погибшей в Астрахани женщины рассказала о состоянии дома до обрушения

По одной из версий, дом мог частично обрушиться из-за повреждения несущих конструкций при проведении строительно-ремонтных работ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Незадолго до обрушения подъезда дома в Астрахани, его жильцы увидели трещины, о чем сообщили спасателям. Об этом «Звезде» рассказала дочь погибшей жительницы дома Ольга Бондарева. В этот вечер она собиралась навестить пожилую мать, но не успела. Женщина погибла под завалами.

«Как мне объяснили, вечером начали поступать звонки в оперативные службы, что пошли трещины по дому. Вот мама, видимо, услышала треск и пошла в комнату посмотреть. В этот момент все и рухнуло. Думаю, она даже не успела ничего понять», - рассказала Бондаренко.

Спастись у пожилой женщины с инвалидностью шансов практически не было. В квартире она жила одна, из-за проблем со здоровьем плохо двигалась.

«Она не выходила несколько лет из дома, мы привозили ей лекарства и продукты. Я не могла дозвониться до нее и мы поехали с мужем на машине туда. Проехать не могли, везде были машины спасателей. Я пыталась забежать в подъезд, но меня остановили и запретили туда заходить. Обошли дом и стало видно, что часть квартиры с обратной стороны полностью обрушилась. При расчистке завалов ее нашли без признаков жизни», - добавила дочь погибшей.

По словам Ольги, дом был очень старым, но выглядел относительно надежным. Капитального ремонта в нем не проводилось.

«Капитальные работы, скажем так, никогда не проводились. Дом был кирпичный, не было каких-то больших трещин и чего-то заметного. Все было нормально», - вспомнила она.

Между тем, обрушение могло произойти при проведении в одной из квартир строительно-ремонтных работ и повреждения несущих конструкций. К такому выводу пришли в Следственном комитете. Там возбудили уголовное дело в связи с частичным обрушением жилого дома. Сразу после завершения разбора завалов, эксперты, следователи и криминалисты приступят к детальному осмотру места происшествия.