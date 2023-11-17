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Директор Малого театра рассказала, что Соломин находится в тяжелом состоянии

Ирина Егорова
14:56 17.11.2023
По ее словам, он остается в реанимации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова сообщила «Звезде», что состояние Юрия Соломина остается стабильно тяжелым. По ее словам, артиста не перевели в обычную палату, он находится в реанимации.

«Это же человек. Что могут обещать врачи? Состояние стабильно тяжелое», - ответила Михайлова.

Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина госпитализировали, когда он потерял сознание на улице. Он находится в больнице с 6 ноября. Родственники ежедневно разговаривают с артистом и интересуются его самочувствием. По последней информации, у Соломина развилась двусторонняя пневмония

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