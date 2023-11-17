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Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка

Анна Назайкина
13:39 17.11.2023
Перед прогулкой сокамерники посоветовали ему взять с собой бутылку с водой, однако для чего это нужно, молодой человек пока не рассказал.
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
© Фото: moscowproc, Telegram
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Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов описал знакомство с сокамерниками в следственном изоляторе. О происходящем с ним в СИЗО он рассказывает в письмах, которые впоследствии публикуют в его Telegram-канале.

Соседями молодого человека оказались бывшие управленцы крупных компаний. По словам блогера, обходятся с ним вежливо, все объяснили, помогли с едой, дали почитать Библию и научили играть в нарды.

«Есть раковина с горячей водой! Ура! Душ раз в неделю. Мне это пережить проще, чем другим, т. к. я из поселка, вспоминаю детство и баню раз в неделю», - пишет Шабутдинов.

Блогер поделился, что его одежда пропахла сигаретами, и он боится сорваться и начать курить.

Также он поведал о том, что перед прогулкой сокамерники посоветовали ему взять с собой 1,5-литровую бутылку с водой, однако зачем она нужна, Шабутдинов пообещал объяснить в следующем письме.

Напомним, что 4 ноября, суд в Москве отправил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Такая мера пресечения была избрана по статье о мошенничестве.

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