Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»

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Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов описал свой первый день в следственном изоляторе. Свой рассказ он изложил в письме, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Перед тем как попасть в камеру, молодой человек сдал кровь на наличие ВИЧ. Кроме того, он прошел вакцинацию, а также по просьбе работников СИЗО «поприседал».

«Вдруг ты проносишь что-то сами знаете где. Через эту процедуру проходят все каждый раз при заезде в СИЗО. Все честно, и их можно понять», - объяснил он.

Шабутдинов рассказал, что у него забрали книгу, дали ему матрас с простыней, которая «когда-то была белой», а затем завели в камеру.

«Вспоминаю все, что видел в кино, готовлюсь сказать: “Вечер в хату”. Захожу и слышу: “Добрый вечер, я старший”», - пишет блогер.

Он пообещал продолжить свою историю из изолятора после того, как будет доставлено следующее письмо, а также поблагодарил всех, кто его поддерживает, отметив, что это очень важно для него.

Напомним, ранее, 4 ноября, суд в Москве заключил под стражу Шабутдинова до 16 декабря по статье о мошенничестве.