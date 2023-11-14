В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»

Анна Назайкина
15:09 14.11.2023
Суд заключил его под стражу до 16 декабря.
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
© Фото: moscowcourts, Telegram
Читайте нас на:

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов описал свой первый день в следственном изоляторе. Свой рассказ он изложил в письме, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Перед тем как попасть в камеру, молодой человек сдал кровь на наличие ВИЧ. Кроме того, он прошел вакцинацию, а также по просьбе работников СИЗО «поприседал».

«Вдруг ты проносишь что-то сами знаете где. Через эту процедуру проходят все каждый раз при заезде в СИЗО. Все честно, и их можно понять», - объяснил он.

Шабутдинов рассказал, что у него забрали книгу, дали ему матрас с простыней, которая «когда-то была белой», а затем завели в камеру.

«Вспоминаю все, что видел в кино, готовлюсь сказать: “Вечер в хату”. Захожу и слышу: “Добрый вечер, я старший”», - пишет блогер.

Он пообещал продолжить свою историю из изолятора после того, как будет доставлено следующее письмо, а также поблагодарил всех, кто его поддерживает, отметив, что это очень важно для него.

Напомним, ранее, 4 ноября, суд в Москве заключил под стражу Шабутдинова до 16 декабря по статье о мошенничестве.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:28 В стране и мире
Виктор Батурин получил 6 лет колонии за покушение на мошенничество
16:14 В стране и мире
Проблемой повышенного утильсбора занялась Генпрокуратура России
14:58 В стране и мире
Генерал ВСУ потребовал отставки Залужного
14:52 В стране и мире
Финляндия готовит предложение по закрытию пунктов пересечения границы с РФ
14:21 Спорт
Экс-защитник Березуцкий призвал спортсменов уезжать из России «ради прогресса»
Популярное
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
В Приморье женщина родила недоношенного ребенка и сожгла его в печи
Видео
В ХМАО бродячая собака напала на 7-летнюю школьницу и порвала ей лицо
Сотрудника СБУ отстранили после драки из-за песни Михаила Круга
AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США
Неизвестные пытались проникнуть в машину агентов, защищавших внучку Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.