В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блогера Шабутдинова заключили под стражу до середины декабря за мошенничество

Елизавета Кондрикова
15:10 04.11.2023
Обвиняемому было отказано в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы
Читайте нас на:

Таганский районный суд постановил заключить под стражу блогера-миллионника и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве, молодой человек будет находиться под арестом до 16 декабря текущего года. Об этом сообщили RT со ссылкой на столичную прокуратуру. 

«Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест», - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, в суде опасались, что обвиняемый сбежит из-под домашнего ареста за рубеж, поскольку имеет паспорт иностранного гражданина и открытые зарубежные визы.

Напомним, блогеру предъявили обвинение в совершении 8 преступлений по статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Его ранее задержали из-за заявления недовольной клиентки, изначально Шабутдинов выступал в качестве свидетеля в деле против основанной им компании «Like Центр». 

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.