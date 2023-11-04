Блогера Шабутдинова заключили под стражу до середины декабря за мошенничество

Обвиняемому было отказано в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

Таганский районный суд постановил заключить под стражу блогера-миллионника и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве, молодой человек будет находиться под арестом до 16 декабря текущего года. Об этом сообщили RT со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест», - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, в суде опасались, что обвиняемый сбежит из-под домашнего ареста за рубеж, поскольку имеет паспорт иностранного гражданина и открытые зарубежные визы.

Напомним, блогеру предъявили обвинение в совершении 8 преступлений по статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Его ранее задержали из-за заявления недовольной клиентки, изначально Шабутдинов выступал в качестве свидетеля в деле против основанной им компании «Like Центр».