Российский сегмент системы мониторинга ядерных испытаний завершат в этом году

Международная система мониторинга ядерных испытаний создается в рамках Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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Российский сегмент Международной системы мониторинга Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) будет завершен в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника Службы специального контроля МО РФ Алексей Астахов.

Астахов возглавил российскую делегацию на заседании Координационного комитета по реализации Соглашения между правительством Российской Федерации и Подготовительной комиссией ОДВЗЯИ, которое состоялось в Южно-Сахалинске.

Участники Координационного комитета посетили сейсмическую станцию Международной системы мониторинга «Южно-Сахалинск». Это 32-й объект и последняя станция российского сегмента системы. В настоящее время на станции проходит тестирование оборудования.

Ранее в Кремле заявили, что дератификация ДВЗЯИ уравнивает Россию и США.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.