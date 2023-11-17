Российский сегмент системы мониторинга ядерных испытаний завершат в этом году
Российский сегмент Международной системы мониторинга Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) будет завершен в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника Службы специального контроля МО РФ Алексей Астахов.
Астахов возглавил российскую делегацию на заседании Координационного комитета по реализации Соглашения между правительством Российской Федерации и Подготовительной комиссией ОДВЗЯИ, которое состоялось в Южно-Сахалинске.
Участники Координационного комитета посетили сейсмическую станцию Международной системы мониторинга «Южно-Сахалинск». Это 32-й объект и последняя станция российского сегмента системы. В настоящее время на станции проходит тестирование оборудования.
Ранее в Кремле заявили, что дератификация ДВЗЯИ уравнивает Россию и США.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.