В Южно-Сахалинске состоялось заседание Координационного комитета по ДВЗЯИ

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В Южно-Сахалинске прошло заседание Координационного комитета по реализации соглашения между российским правительством и подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Заседание было посвящено созданию и функционированию отечественного сегмента Международной системы мониторинга. Участники Координационного комитета посетили сейсмостанцию «Южно-Сахалинск».

ДВЗЯИ - один из ключевых договоров в сфере глобальной безопасности. В сентябре в Министерстве иностранных дел РФ призвали Соединенные Штаты ратифицировать договор. Документ был подписан в 1996 году. Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, Северная Корея, Пакистан и США документ либо не подписали, либо не ратифицировали.

В октябре президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что пока не готов сказать, нужно ли стране возобновлять ядерные испытания. Вопрос об отзыве ратификации договора он назвал зеркальным ответом США.