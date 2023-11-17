Марш из Тель-Авива в Иерусалим: как в Израиле требуют вернуть заложников

В Катаре ведутся переговоры об освобождении части пленников, удерживаемых ХАМАС, однако противоборствующие стороны к данному моменту так и не пришли к согласию в отношении заложников.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Трое неизвестных с оружием в руках напали на КПП израильской полиции на въезде в Израиль. За время короткого боя все нападавшие были ликвидированы, четыре человека, мирных жителя, с различными ранениями госпитализированы. Так в преддверии пятницы, святого дня для мусульман, начинается день в столице трех мировых религий.

В секторе Газа продолжаются бои за больницу «Аш-Шифа». Пациентам, врачам и беженцам, укрывающимся там, ЦАХАЛ предложил выходить по гуманитарному коридору. ХАМАС утверждает, что не использует клинику в своих целях, но израильтяне публикуют видео из некоторых кабинетов. Официальный представитель Армии обороны Израиля показывает оружие найденное среди медикаментов.

«Здесь лежат АК-47, патроны, гранаты, форма, и все это аккуратно спрятано за аппаратом МРТ. На другой стороне мы нашли рюкзак с важной разведывательной информацией на ноутбуке», - рассказал Джонатан Конрикус, представитель ЦАХАЛ.

Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы Политбюро ХАМАС. По заверениям израильтян, там располагался один из командных центров боевого крыла группировки.

Продолжается зачистка в лагере беженцев Шати. Бойцы ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили тайник с оружием ХАМАС, в котором находились водолазное снаряжение и взрывные устройства. В других больницах и лагере беженцев также находят оружие исламистов. Пояса смертников, бочки со взрывчаткой, РПГ, противотанковые ракеты, оборудование связи и разведывательные документы. Также приходят сообщение о взятии израильскими военными под контроль гавани Газы. В боях принимала участие танковая бригада, инженерный корпус и флотилия.

Для мирных палестинцев, которые хотят покинуть зону боевых действий, ежедневно открыт гуманитарный коридор. До сих пор нет четкого понимания по заложникам, находящимся у ХАМАС. Их родственники накануне пешком отправились из Тель-Авива в Иерусалим. Судьба многих по-прежнему неизвестна. Кто-то смог увидеть в роликах исламистов своих близких. Сестры Марам показывают нам видео захвата своей родственницы.

«Марам похитили с музыкального фестиваля, где она продавала ювелирные изделия. Мы не знаем, где конкретно она сейчас находится, но мы знаем, что она в плену ХАМАС. Наше шествие - это крик отчаяния к правительству, к армии и к ХАМАС в том числе, чтобы наших близких спасли», - рассказала Кенера Штерн.

Родственники похищенных сейчас идут из Тель-Авива в Иерусалим. По дороге для них организуются привалы с пунктами питания, медицинским обслуживанием. Вся дорога должна занять около трех дней. Завтра они придут в город, где примут участие в демонстрации возле здания главы правительства с требованием немедленно освободить своих родных.

По предварительной информации в плену ХАМАС также находятся шесть граждан России. Сегодня посольство нашей страны в Израиле старается сделать все возможное для их освобождения.

«Буквально вчера я закончил серию встреч с родственниками граждан России, которые удерживаются в секторе Газа. Есть продвижение по некоторым из них, мы работаем и в Москве, и в соседних странах, и здесь в Израиле. Небольшая надежда имеется, что в ближайшие дни нам удастся, но договоренностей четких пока не достигнуто. Но мы над этим активно работаем. Вы знаете, что президентом поставлена задача не только вывоза наших граждан из сектора Газа, но и усилия по освобождению заложников там, где это уместно, а уместно это везде, мы сделаем все необходимое», - заявил Анатолий Викторов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле.

Переговоры в Катаре об освобождении заложников, по сообщениям израильских СМИ, складываются позитивно. Есть прогресс. Вероятно, речь идет об обмене 70 пленников на всех женщин и подростков осужденных по обвинению в терроризме, а также увеличение гуманитарной помощи Газе, разрешение на поставку топлива гуманитарным организациям и прекращение огня на несколько дней.