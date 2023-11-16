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Зеленский выступил против «заморозки» конфликта на Украине

Владимир Рубанов
08:11 16.11.2023
При этом он признал, что Украина уже потеряла «очень многих людей» и окончание конфликта необходимо.
Зеленский выступил против «заморозки» конфликта на Украине
© Фото: Rai Press Office, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Владимир Зеленский считает, что Украина не может себе позволить «замороженный конфликт» с патовой ситуацией, поэтому «должна его закончить». Такое заявление он сделал на встрече с африканскими журналистами в Киеве.

По словам Зеленского, «патовая ситуация и замороженный конфликт» приведут к новым потерям в будущем. При этом Украина уже потеряла «очень многих людей».

Зеленский добавил, что Украина хочет мира. По его словам, окончание конфликта может быть разным, «кому-то оно может понравиться, кому-то - нет, но оно необходимо».

Ранее телеканал NBC сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Киевом условия переговоров с Россией, ссылаясь на американских чиновников. Отмечается, что в том числе стороны поднимали вопросы о том, что Киеву «придется отказаться от чего-то, чтобы достичь соглашения».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда открыта для переговоров по украинскому конфликту.

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