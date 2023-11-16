Сенат Конгресса США принял временный бюджет без помощи Израилю и Украине

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Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил временную меру финансирования, чтобы предотвратить приостановку работы правительства, сообщает Bloomberg. При этом отложены межпартийные споры по поводу помощи Украине и Израилю - этих расходов в документе нет.

За законопроект проголосовали 87 сенаторов, против - 11. Теперь документ отправится на подпись президенту Джо Байдену. Ожидается, что он подпишет его до крайнего срока поздно вечером в пятницу.

Законопроект о краткосрочном финансировании, одобренный Сенатом, позволяет демократам и республиканцам перегруппироваться во время праздника Дня благодарения, пока продолжаются переговоры о компромиссе и более широких соглашениях о расходах.

Временный бюджет позволяет финансировать некоторые части правительственных расходов до 19 января, а другие - до 2 февраля.

Белый дом запросил более 61 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине в рамках общего пакета стоимостью почти 106 миллиардов долларов, который также включает финансирование Израиля, операций на границе США и Мексики и помощь Тайваню.

Сторонники жесткой линии выступают против новой помощи Украине. Спикер палаты представителей Джонсон выступил против первого транша военной помощи Украине в мае 2022 года, но заявил, что теперь считает эту помощь приоритетом.

Однако Джонсон и многие сенаторы-республиканцы настаивают на том, чтобы увязать деньги для Украины с требованиями республиканцев по обеспечению безопасности границ. Такие иммиграционные изменения, в том числе усложнение поиска убежища мигрантами в США, будут трудными для соглашения, хотя в Сенате ведутся двухпартийные переговоры.

Вокруг помощи Израилю тоже ведутся споры.