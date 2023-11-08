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Демократы блокировали республиканский проект помощи Израилю без Украины

Никита Черненко
00:42 08.11.2023
Законопроект был одобрен на прошлой неделе Палатой представителей.
Демократы блокировали республиканский проект помощи Израилю без Украины
© Фото: Alex Edelman The Photo Access Globallookpress
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Представители демократической партии сената США заблокировали республиканский законопроект, предполагающий предоставить экстренный пакет помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, однако не дающий никакой помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Демократы обвинили републиканцев в палате Представителей в использовании кризиса на Ближнем Востоке в политических играх, и подчеркнули, что «важно продолжить поддерживать Украину так же, как и Израиль».  

«Наши союзники на Украине не могут себе позволить отсрочку, также как и наши союзники в Израиле», - сказала сенатор Пэтти Мюррей.

Ранее издание Axios сообщало, что среди демократов возникли разногласия на почве поддержки Израиля. Так старшая половина партии поддерживает Израиль, в то время как более молодые ее члены выражают сочувствие Палестине.

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