Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем после встречи с Си Цзиньпином

На полях саммита АТЭС лидеры США и Китая договорились возобновить диалог по целому ряду направлений, включая общение военных на высоком уровне.

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Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) прошла в конструктивном и откровенном ключе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Сам Байден в своем аккаунте в социальной сети Х написал, что сторонам удалось добиться реального прогресса.

«Существуют важнейшие международные вызовы, которые требуют нашего совместного лидерства. Сегодня мы добились реального прогресса», - заявил президент США.

Сообщается также, что лидеры США и Китая обсудили ряд международных вопросов и обменялись мнениями по разногласиям Вашингтона и Пекина. Встреча продлилась около 2,5 часов.

Еще одним итогом американо-китайского диалога стала договоренность о возобновлении общения между военными на высоком уровне. Кроме того, стороны условились установить межправительственный диалог по вопросам искусственного интеллекта, борьбы с распространением наркотиков и изменения климата.