Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем после встречи с Си Цзиньпином
Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) прошла в конструктивном и откровенном ключе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Сам Байден в своем аккаунте в социальной сети Х написал, что сторонам удалось добиться реального прогресса.
«Существуют важнейшие международные вызовы, которые требуют нашего совместного лидерства. Сегодня мы добились реального прогресса», - заявил президент США.
Сообщается также, что лидеры США и Китая обсудили ряд международных вопросов и обменялись мнениями по разногласиям Вашингтона и Пекина. Встреча продлилась около 2,5 часов.
Еще одним итогом американо-китайского диалога стала договоренность о возобновлении общения между военными на высоком уровне. Кроме того, стороны условились установить межправительственный диалог по вопросам искусственного интеллекта, борьбы с распространением наркотиков и изменения климата.