Костомаров навестил спасших ему жизнь врачей

Спортсмен пожелал всем здоровья и сказал, что его переполняют эмоции от нахлынувших воспоминаний.

© Фото: Официальный Telegram-канал Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров навестил врачей больницы, где ему спасли жизнь.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть. Спасибо всем, всем здоровья», - написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Из больницы спортсмена выписали 6 июля. В начале года он пережил ампутации стоп и голеней обеих ног, а также кисти правой руки и нескольких пальцев левой из-за болезни, которая начиналась как обычная простуда.

Сейчас Костомаров планирует вернуться на лед в рамках образовательного марафона «Знание».