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Спецборт МЧС РФ со 120 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву

Максим Крюков
20:17 16.11.2023
Через несколько часов самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства должен приземлиться в Москве.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Самолет Ил-76 МЧС России со 120 российскими гражданами и членами их семей, которые покинули территорию сектора Газа через КПП «Рафах», вылетел из Каира.

Через несколько часов спецборт чрезвычайного ведомства должен приземлиться в Москве.

Сегодня в МЧС РФ сообщили, что еще 12 граждан РФ и членов их семей покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. На автобусах россиян отправили в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

Также стало известно, что ведомство доставит в сектор Газа еще 21 тонну гуманитарной помощи. Российская гуманитарный груз будет доставлен на территорию палестинского анклава через Египет.

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