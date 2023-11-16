Спецборт МЧС РФ со 120 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву

Через несколько часов самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства должен приземлиться в Москве.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Самолет Ил-76 МЧС России со 120 российскими гражданами и членами их семей, которые покинули территорию сектора Газа через КПП «Рафах», вылетел из Каира.

Через несколько часов спецборт чрезвычайного ведомства должен приземлиться в Москве.

Сегодня в МЧС РФ сообщили, что еще 12 граждан РФ и членов их семей покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. На автобусах россиян отправили в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

Также стало известно, что ведомство доставит в сектор Газа еще 21 тонну гуманитарной помощи. Российская гуманитарный груз будет доставлен на территорию палестинского анклава через Египет.