МЧС России: еще 12 россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах»

По данным ведомства, эвакуированные на автобусах отправились в Каир, где развернут оперативный штаб.

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Еще 12 граждан Российской Федерации и членов их семей покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан России и членов их семей», - передает сообщение RT.

В МЧС РФ уточнили, что в настоящее время россияне на автобусах отправились в Каир, где работает оперативный штаб.

В среду, 15 ноября, в чрезвычайном ведомстве сообщили, что в общей сложности из анклава удалось эвакуировать 297 граждан РФ, из них 168 уже доставлены в Россию. Сегодня утром МЧС России сообщило об отправке 21 тонны гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Уточняется, что в состав гумпомощи вошли аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания.