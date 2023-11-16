МЧС России доставит в сектор Газа еще 21 тонну гуманитарной помощи
МЧС России сообщило об отправке 21 тонны гуманитарного груза для жителей сектора Газа, он будет включать в себя аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания.
«Самолет Ил-76 ведомства вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Арабскую Республику Египет. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца», - говорится в официальном Telegram-канале Министерства.
Уточняется, что доставка гумпомощи в зону палестино-израильского конфликта была организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова при сотрудничестве с Международной организацией гражданской обороны.
Ранее также был отправлен самолет со всем необходимым для жителей сектора Газа, на борту находились продукты питания, пледы, одежда, портативные печи и средства личной гигиены. Гуманитарная помощь также доставлялась через Египет.