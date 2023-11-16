МЧС: перед обрушением части дома в Астрахани стало известно о трещинах в здании

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Перед обрушением части дома в Астрахани поступила информация о появлении трещины в здании. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

ЧП произошло на Вокзальной площади. Судя по фото с места, которое опубликовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, происшествие случилось в жилом пятиэтажном доме.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. По одной из версий, фундамент пятиэтажки могло подмыть канализационными водами, сообщает Telegram-канал SHOT. Предварительно, пострадали около 20 квартир.