На месте обрушения дома в Астрахани работают экстренные службы

К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС России, бригады скорой помощи и правоохранители.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

К месту обрушения части пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани прибыли специалисты МЧС России, несколько бригад скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов.

По данным МЧС РФ, до происшествия стало известно о том, что в здании появились трещины.

Как сообщает «112», до обрушения из жилого дома успели эвакуироваться более 200 человек. По информации Telegram-канала Mash, в результате происшествия погибла 84-летняя женщина.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин опубликовал первое видео с места обрушения двух подъездов в жилой пятиэтажке. Предварительно, пострадали около 20 квартир.