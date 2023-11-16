На месте обрушения дома в Астрахани работают экстренные службы
К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС России, бригады скорой помощи и правоохранители.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
К месту обрушения части пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани прибыли специалисты МЧС России, несколько бригад скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов.
По данным МЧС РФ, до происшествия стало известно о том, что в здании появились трещины.
Как сообщает «112», до обрушения из жилого дома успели эвакуироваться более 200 человек. По информации Telegram-канала Mash, в результате происшествия погибла 84-летняя женщина.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин опубликовал первое видео с места обрушения двух подъездов в жилой пятиэтажке. Предварительно, пострадали около 20 квартир.