Губернатор показал первое видео обрушившегося дома в Астрахани
К настоящему моменту удалось эвакуировать 213 человек, в том числе 37 детей.
© Видео: babushkin30, Telegram © Фото: babushkin30, Telegram
Губернатор Игорь Бабушкин опубликовал первое видео с места обрушения двух подъездов в жилом пятиэтажном доме в Астрахани.
Все произошло в Ленинском районе города на площади Вокзальной. По информации МЧС, обрушились третий и четвертый подъезды.
Сейчас на месте работают спасатели. К настоящему моменту удалось эвакуировать 213 человек, в том числе 37 детей.
На данный момент информация о пострадавших уточняется. Были развернуты три пункта временного размещения.