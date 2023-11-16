Губернатор показал первое видео обрушившегося дома в Астрахани

К настоящему моменту удалось эвакуировать 213 человек, в том числе 37 детей.

© Видео: babushkin30, Telegram © Фото: babushkin30, Telegram

Губернатор Игорь Бабушкин опубликовал первое видео с места обрушения двух подъездов в жилом пятиэтажном доме в Астрахани.

Все произошло в Ленинском районе города на площади Вокзальной. По информации МЧС, обрушились третий и четвертый подъезды.

Сейчас на месте работают спасатели. К настоящему моменту удалось эвакуировать 213 человек, в том числе 37 детей.

На данный момент информация о пострадавших уточняется. Были развернуты три пункта временного размещения.