В Астрахани обрушилась часть жилой пятиэтажки
ЧП произошло на площади Вокзальной. Сообщается, что рухнули два подъезда.
© Фото: babushkin30, Telegram
В Астрахани обрушилась часть дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
По словам губернатора, все произошло на площади Вокзальной. Судя по фото с места, ЧП произошло в жилом пятиэтажном доме.
Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на экстренные службы, рухнули два подъезда, под завалами могут находиться люди.