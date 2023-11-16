В Астрахани обрушилась часть жилой пятиэтажки

ЧП произошло на площади Вокзальной. Сообщается, что рухнули два подъезда.

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В Астрахани обрушилась часть дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

По словам губернатора, все произошло на площади Вокзальной. Судя по фото с места, ЧП произошло в жилом пятиэтажном доме.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на экстренные службы, рухнули два подъезда, под завалами могут находиться люди.