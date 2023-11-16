Из пятиэтажки в Астрахани эвакуированы 213 человек

Среди них 37 детей. Информация о пострадавших уточняется.

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Из жилого пятиэтажного дома, который обрушился в Астрахани, эвакуированы 213 человек, из них 37 детей.

Информация о пострадавших уточняется, на месте развернуты три пункта временного размещения.

В пресс-службе МЧС по Астраханской области уточнили, что обрушились третий и четвертый подъезды. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Предварительной причиной обрушения является подмытие фундамента канализационными водами.

По предварительным данным, пострадали около 20 квартир. Дом был построен в 1962 году.