МЧС России: еще 88 россиян пересекли КПП «Рафах»

По данным ведомства, в общей сложности из сектора Газа удалось эвакуировать 297 человек, из них 168 уже доставлены в Россию.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему российских граждан, которые покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». В чрезвычайном ведомстве сообщили, что 15 ноября КПП пересекли 88 россиян. Всего из зоны конфликта к настоящему моменту удалось эвакуировать 297 человек, из них 168 человек уже доставлено в РФ.

В МЧС отметили, что в среду оперативный штаб ведомства работал в тесном взаимодействии с представителями дипломатической группы из Белоруссии. Вместе с нашими россиянами границу пересекли 43 белорусских гражданина.

Перешедших границу граждан России и Белоруссии на автобусах отвозят в Каир, где спасатели, психологи и врачи МЧС РФ оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы.

Сегодня ночью в Москву прибыла вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян. Спецборт МЧС России доставил в Домодедово 98 человек.