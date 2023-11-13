ЦАХАЛ нанес удар по родильному отделению больницы Аль-Шифа в Газе

В результате израильского удара по больнице «Аль-Шифа» погибли восемь человек, из которых двое детей.

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Израильские военные нанесли удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа» на севере сектора Газа.

«В медицинском комплексе "Аль-Шифа" мы потеряли двух недоношенных детей, потеряли пациента, находившегося на интенсивной терапии», - сообщила пресс-служба правительства сектора Газа в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, еще пятерых раненых врачи не успели спасти из-за закрытия операционных. Больничному комплексу нанесен значительных ущерб. Сообщается, что ЦАХАЛ ударил по родильному отделению, разрушена часть отделения интенсивной терапии, под ударом оказалась часть хирургического и кардиологического отделений. Также повреждения получила кислородная линия больницы.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о потере связи с координаторами организации в больнице «Аль-Шифа». Глава международной организации выразил серьезную обеспокоенность.

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