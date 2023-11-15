Из Газы в Москву через Каир: как происходит эвакуация россиян из сектора Газа

К данному моменту две группы россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыли на спецборту МЧС России в аэропорт Домодедово в Москве.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вторую группу российских граждан из сектора Газа в Каире ждали, начиная с двух часов ночи, но они смогли добраться лишь под утро. Вначале возникли проблемы с паспортами, потом колонна попала в пробку.

Юлию Халшондогли встречает сын, который специально приехал в Каир из другого города. Мухаммед учится в Египте и не видел мать больше года, его отец по-прежнему остаётся под обстрелами.

«Муж мой не смог выехать. Он врач, шел пешком на юг под дулами танков, но все равно не смог выехать», - рассказала Юлия.

Иначе как чудесным воссоединением семьи не назвать эвакуацию Абдель-Хакима Хамуда. Подавленное состояние его жены, которая вышла из Газы в составе первой группы, заметили российские врачи. Оказалось, что он тоже стоит в списках на эвакуацию.

Абдель-Хаким сам по профессии врач, 20 лет проработал в том самом госпитале Аль-Шифа, крупнейшем в Газе. На пике обстрелов там находилось до 70 тысяч беженцев. Люди спали на полу в коридорах и даже операционных. Сегодня Аль-Шифа фактически стерта с лица земли. По информации ЦАХАЛ, под ней расположен важнейший бункер боевиков ХАМАС.

«Я не защищаю ХАМАС, я вообще не отношусь к ним, но то, что в больнице есть, как они говорят, не может быть», - объяснил Абдель-Хакима Хамуда.

В результате серии разрушительных бомбардировок по лагерю беженцев Джебалия, по данным палестинской стороны, 31 человек погиб, и несколько десятков получили ранения.

«Мы вообще 37 дней сидели под бомбами, везде бомбят. Школы бомбят, больницы бомбят, мечети бомбят. Идешь - не знаешь, выживешь или нет», - рассказал Мехаб Салах.

Первым делом эвакуированные из сектора Газа люди переписывают пароль для доступа к WI-FI. Последние дни они были без связи, и даже их близкие до сих пор не в курсе, что те живы, и все наконец позади.

«Мы приехали в сектор Газа в гости. Началась война, не смогли уехать, там остались», - поделилась Татьяна Абухатаб.

Чтобы людей не оставлять со своим горем одних, их постоянно сопровождают психологи. Спасатели выясняют, есть ли кому беженцев встретить в России, и где они первое время будут жить.

Работа штаба организована таким образом, чтобы максимально упростить процесс регистрации документов, и в то же время соблюсти все необходимые формальности. Чтобы людям не пришлось ждать на ногах, для них подготовили отдельный зал с креслами. Пока взрослые сидят в ожидании своей очереди, дети могут посмотреть телевизор. В этот раз в составе новой группы наших соотечественников почти 100 человек, и каждый второй из них ребенок.

У одного из детей накануне поднялась температура, но к приезду в Каир она уже спала. Среди тех, кто бежал от обстрелов в Газе, есть даже беременные. В последнее время из-за нехватки медикаментов делать кесарево врачам приходилось без анестезии.

«Да, вот это нас пугало очень сильно. Роды сами по себе не столь страшно, если естественные. А если не дай что-то вправо, влево, то это будет все на живую, без анестезии, без ничего», - рассказала Анна Муса.

Сегодня появилась информация, что ХАМАС может освободить до 70-ти израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. Израиль, до сих пор демонстрировавший непреклонность в этом, ранее согласился на краткосрочные гуманитарные паузы. Как заявил накануне президент Джо Байден, США неоднократно выражали свою обеспокоенность «навязчивыми действиями Израиля». Но Нетаньяху к этому не прислушивается, пишет американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

В Вашингтоне вакуум власти, никто не управляет процессом. Они делают лишь то, чтобы добиться переизбрания, - это пугающе и позорно. Нетаньяху при этом нацелен на полное уничтожение ХАМАС. В самом секторе Газа люди пытаются вернуться к привычной жизни.

Начать жизнь с чистого листа предстоит и нашим соотечественникам, которые покинули Палестину, ставшую им вторым домом. Перед обратным вылетом в Москву, который для многих билет в один конец, у них есть буквально несколько часов, чтобы принять душ и сменить вещи. По последним данным, в очередь на эвакуацию записались шестьсот человек, а это значит, что работа российских спасателей в Египте будет продолжаться.