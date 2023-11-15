В стране и мире Палестино-израильский конфликт Спецборт МЧС доставил в Москву 98 россиян, эвакуированных из Газы Ян Брацкий В полете из Египта россиян сопровождали медики и психологи МЧС РФ. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. Спецборт МЧС доставил в Домодедово 98 человек. В полете соотечественников сопровождали медики и психологи. Эвакуированных людей обеспечили всем необходимым, включая продукты, воду, медикаменты и теплые вещи. Накануне в Москву прибыла первая группа россиян, эвакуированных из Газы. Семьдесят человек встретили сотрудники оперштаба. Прибывших посадили в автобусы и отправили в пункт временного размещения. Экспертное мнение и аналитика