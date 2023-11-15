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Спецборт МЧС доставил в Москву 98 россиян, эвакуированных из Газы

Ян Брацкий
00:54 15.11.2023
В полете из Египта россиян сопровождали медики и психологи МЧС РФ.
Спецборт МЧС доставил в Москву 98 россиян, эвакуированных из Газы
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. Спецборт МЧС доставил в Домодедово 98 человек.

В полете соотечественников сопровождали медики и психологи. Эвакуированных людей обеспечили всем необходимым, включая продукты, воду, медикаменты и теплые вещи.

Накануне в Москву прибыла первая группа россиян, эвакуированных из Газы. Семьдесят человек встретили сотрудники оперштаба. Прибывших посадили в автобусы и отправили в пункт временного размещения.

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