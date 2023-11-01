Колумбия отозвала посла в Израиле

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Колумбия отзовет для консультаций своего посла в Израиле. Об этом сегодня сообщил президент южноафриканского государства Густаво Петро на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что возможен разрыв дипломатических отношений. Это произойдет, если Израиль продолжит «резню палестинского народа».

Ранее аналогичное решение приняли власти Чили. Глава государства Габриэль Борич призвал остановить боевые действия в секторе Газа.

До этого стало известно, что Боливия разорвет дипотношения с Израилем. Там обвиняют Тель-Авив в преступления против человечности.