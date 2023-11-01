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Колумбия отозвала посла в Израиле

Сергей Лебедев
05:56 01.11.2023
Президент южноафриканской страны пригрозил Тель-Авиву разрывом дипломатических отношений.
Колумбия отозвала посла в Израиле
© Фото: Florian Kopp, imageBROKER.com, Global Look Press
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Колумбия отзовет для консультаций своего посла в Израиле. Об этом сегодня сообщил президент южноафриканского государства Густаво Петро на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что возможен разрыв дипломатических отношений. Это произойдет, если Израиль продолжит «резню палестинского народа».

Ранее аналогичное решение приняли власти Чили. Глава государства Габриэль Борич  призвал остановить боевые действия в секторе Газа.

До этого стало известно, что Боливия разорвет дипотношения с Израилем. Там обвиняют Тель-Авив в преступления против человечности.

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