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Президент Чили сообщил об отзыве посла из Израиля

Сергей Лебедев
03:48 01.11.2023
Хорхе Карвахаль вернется в Сантьяго для консультаций из-за неприемлемого нарушения Израилем международного гуманитарного права.
Президент Чили сообщил об отзыве посла из Израиля
© Фото: Craig Lovell, Global Look Press
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Чили отзывает из Тель-Авива своего посла Хорхе Карвахаля. Дипломат вернется в Сантьяго для консультаций из-за неприемлемого нарушения Израилем в секторе Газа международного гуманитарного права.

«Мы решили отозвать в Сантьяго для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля», - сообщил чилийский президент Габриэль Борич в социальной сети X (бывший Twitter).

Он назвал военные операции Израиля коллективным наказанием гражданского населения сектора Газа. Габриэль Борич призвал прекратить боевые действия в анклаве.

Ранее разорвать дипломатические отношения с Израилем решила Боливия, обвинившая еврейское государство в совершении преступлений против человечности.

Боливия в 2009 году уже прекращала дипотношения с Израилем из-за атак на сектор Газа. Двусторонние связи восстановили лишь в 2020 году.

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