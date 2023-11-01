В стране и мире Президент Чили сообщил об отзыве посла из Израиля Сергей Лебедев Хорхе Карвахаль вернется в Сантьяго для консультаций из-за неприемлемого нарушения Израилем международного гуманитарного права. © Фото: Craig Lovell, Global Look Press Читайте нас на: Чили отзывает из Тель-Авива своего посла Хорхе Карвахаля. Дипломат вернется в Сантьяго для консультаций из-за неприемлемого нарушения Израилем в секторе Газа международного гуманитарного права. «Мы решили отозвать в Сантьяго для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля», - сообщил чилийский президент Габриэль Борич в социальной сети X (бывший Twitter). Он назвал военные операции Израиля коллективным наказанием гражданского населения сектора Газа. Габриэль Борич призвал прекратить боевые действия в анклаве. Ранее разорвать дипломатические отношения с Израилем решила Боливия, обвинившая еврейское государство в совершении преступлений против человечности. Боливия в 2009 году уже прекращала дипотношения с Израилем из-за атак на сектор Газа. Двусторонние связи восстановили лишь в 2020 году. Экспертное мнение и аналитика