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Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Владимир Рубанов
23:19 31.10.2023
Боливия в 2009 году прекращала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против его атак на сектор Газа. Они были восстановлены в 2020 году.
Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем
© Фото: Joerg Reutherimage BROKER.com Globallook Press
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Правительство Боливии разрывает дипломатические отношения с Израилем, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Боливии. Об этом сообщает Reuters. В МИД страны обвинили Тель-Авив в совершении преступлений против человечности в ходе ударов по сектору Газа.

Боливия в 2009 году прекращала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против его атак на сектор Газа. В 2020 году правительство президента Жанин Аньес восстановило двусторонние связи.

Несколько дней назад бывший президент Боливии Эво Моралес призвал осудить «геноцид» палестинцев и объявить Израиль государством-террористом.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, назвав его «трагедией войны». В результате атаки погибли и пострадали не менее 400 человек.

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