Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 километров

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Вулкан Ключевской на востоке полуострова Камчатка выбросил пепел на высоту 10 000 метров над уровнем моря. Об этом сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая географическая служба РАН».

Местных жителей предупредили о вероятности выпадения пепла на территории Петропавловска-Камчатского. Также специалисты рекомендовали в случае выявления признаков вулканических осадков соблюдать меры предосторожности: не открывать окна, а при нахождении на улице использовать защитные маски.

Две недели назад на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров вулкан Безымянный. В региональном главке МЧС сообщили, что на пути пеплового облака размером 36 на 36 километров могут оказаться населенные пункты Ключи, Козыревск, а также Майское Усть-Камчатского района, где не исключено выпадение частиц пепла.