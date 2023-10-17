Жителей камчатского поселка Ключи засыпало вулканическим пеплом

Столбы пепла вулканов Ключевской и Безымянный на Камчатке выбросило на высоту более 5 000 метров.

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Поселок Ключи на Камчатке накрыло пеплом от выбросов сразу двух вулканов. Власти призвали местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна.

В администрации и пожарной части приступили к выдаче защитных масок. Школы временно перевели на дистанционный режим работы. Причиной столь серьезных мер стала возросшая активность вулкана Ключевской, что в 30 километрах от поселка, и вулкана Безымянный - он на 10 километров дальше.

Столбы пепла выбросило на высоту более 5 000 метров. Ключевскому, ко всему прочему, присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что самолетам над ним летать опасно.