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ООН: две школы в секторе Газа подверглись прямым ударам Израиля

Елизавета Кондрикова
23:33 15.11.2023
Здания школ повреждены, есть пострадавшие среди перемещенных лиц, укрывавшихся на территории учреждений.
ООН: две школы в секторе Газа подверглись прямым ударам Израиля
© Фото: Mohammed Talatene, dpa Globallookpress
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Израиль нанес прямые удары по двум школам в секторе Газа, здания оказались разрушенными, есть пострадавшие, заявили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«Две школы БАПОР подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц, укрывшихся в одной из школ», - говорится в отчете агентства.

В БАПОР добавили, что по состоянию на 12 октября 160 тысяч перемещенных лиц нашли укрытие на территориях школ агентства. При этом особую сложность представляет тот факт, что в регионе наблюдаются значительные проблемы со связью, поскольку многие компании прекратили свою работу.

Накануне также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела военную операцию в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа», где, по данным Израиля, могут укрываться военные палестинского движения ХАМАС. По итогу была потеряна связь с медицинскими сотрудниками больницы.

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