Глава ВОЗ заявил о потере связи с медперсоналом в больнице «Аль-Шифа» в Газе

В ВОЗ призывали персонал больницы «Аль-Шифа» и находящихся там гражданских лиц немедленно эвакуироваться из-за неоднократных обстрелов больницы. Эти нападения в ВОЗ назвали «нарушением международного гуманитарного права» и призвали принять действия по прекращению ударов по больницам в Газе.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/20231115169-L09Sv.html&date=2023-11-15 16:21:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.