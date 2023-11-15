Глава ВОЗ заявил о потере связи с медперсоналом в больнице «Аль-Шифа» в Газе
Связь с медицинскими сотрудниками больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа вновь потеряна, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сообщения о военном вторжении в "Аль-Шифу" крайне беспокоят. Мы вновь потеряли связь с медицинским персоналом в больнице», - заявил глава ВОЗ в соцсети Х.
Также Гебрейесус выразил обеспокоенность за безопасность медперсонала и пациентов.
Израиль ранее предупреждал ХАМАС о намерении осуществить удар по больнице. Израильская армия считает, что ХАМАС использует здание больницы в военных целях.
В ВОЗ призывали персонал больницы «Аль-Шифа» и находящихся там гражданских лиц немедленно эвакуироваться из-за неоднократных обстрелов больницы. Эти нападения в ВОЗ назвали «нарушением международного гуманитарного права» и призвали принять действия по прекращению ударов по больницам в Газе.