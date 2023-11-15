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Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма

Ирина Егорова
22:54 15.11.2023
По его словам, Турция поддерживает террористическое государство ХАМАС.
Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма
© Фото: Dana KopelXinHua, Global Look Press
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Израиль не будет слушать «нотации» Турции, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Также он обвинил Эрдогана в поддержке терроризма и бомбежке турецких деревень в пределах своей же страны, передает РИА Новости.

Эрдоган в свою очередь назвал Израиль «террористическим государством», проклятом во всем мире, а самого Нетаньяху  «Гитлером XXI века». Накануне в Минюст было направлено уголовное дело в отношении премьера Израиля в Международный уголовный суд (МУС) «за преступление геноцида» в секторе Газа. 

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