Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма

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Израиль не будет слушать «нотации» Турции, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Также он обвинил Эрдогана в поддержке терроризма и бомбежке турецких деревень в пределах своей же страны, передает РИА Новости.

Эрдоган в свою очередь назвал Израиль «террористическим государством», проклятом во всем мире, а самого Нетаньяху «Гитлером XXI века». Накануне в Минюст было направлено уголовное дело в отношении премьера Израиля в Международный уголовный суд (МУС) «за преступление геноцида» в секторе Газа.