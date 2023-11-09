Йеменские мятежники заявили об ударе баллистическими ракетами по Израилю

Сообщается, что баллистические ракеты были нацелены в том числе на военные объекты в Эйлате.

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Движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля. Об этом сообщил представитель группировки Яхья Сариа.

Представитель хуситов уточнил, что удар был сосредоточен по нескольким целям на юге Израиля. В частности, были атакованы военные объекты, находящиеся в Эйлате. Яхья Сариа подчеркнул, что ракеты достигли своих целей и нанесли ущерб военным объектам армии Израиля.

«Сегодня, в четверг, силы "Ансар Аллах" объявили о проведении шестой военной операции против сионистского образования. Операция прошла успешно и достигла своих целей на указанных объектах», - сказал представитель хуситов.

Ранее целью для ракетного удара стала израильская казарма Джал ад-Дир на границе с Ливаном. Ответственность за атаку на себя взяло ливанское шиитское движение «Хезболла».