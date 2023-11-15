Азербайджан экстрадировал в РФ обвиняемого в избиениях прохожих в Петербурге

Лидер группировки призывал к применению насилия в отношении прохожих, избивал их около ТЦ, снимал происходящее на камеру и выкладывал в Сеть.

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Азербайджан по обращению Генпрокуратуры РФ выдал 18-летнего Турала Мамедова, лидера банды треш-блогеров, российской стороне. Подростки нападали на петербуржцев, избивали их, снимали происходящее на видео и выкладывали записи в Интернет.

«Мамедов проходит по делу о хулиганстве с применением группой насилия к гражданам (ч. 2 ст. 213 УК) и о разжигании межнациональной вражды с применением насилия, в том числе через Интернет (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК)», - сказано в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

По факту правонарушений в конце октября было возбуждено уголовное дело. Десять участников группировки были задержаны, а Мамедов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

После задержания Мамедова азербайджанская сторона одобрила запрос Москвы на выдачу скандального блогера.