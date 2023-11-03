В стране и мире Лидера банды треш-блогеров, избивавших петербуржцев, задержали в Азербайджане Максим Крюков По словам главы азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагифа Мамишева, запрос на выдачу 18-летнего Турала Мамедова уже одобрен. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: В Азербайджане задержали скандального блогера, лидера группировки, которая избивала жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова. Об этом сообщил глава азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагиф Мамишев. «Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека», - передает его слова газета «Коммерсантъ». Он отметил, что азербайджанская сторона уже одобрила запрос Москвы на выдачу Мамедова. Блогеры «прославились» после видеороликов в социальных сетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их. По факту правонарушений было возбуждено уголовное дело. Сначала были задержаны 10 участников банды. Мамедов, в свою очередь, сумел скрыться от следствия, после чего Следственный комитет России объявил его в международный розыск. Сейчас блогер задержан и ожидает экстрадиции в РФ. Экспертное мнение и аналитика