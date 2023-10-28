СК объявил в 18-летнего главаря петербургской банды Мамедова в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный розыск организатора банды подростков в Санкт-Петербурге, нападавших на прохожих и снимавших происходящее на камеру. Видео противоправных действий быстро распространились по интернету.
«Организатор противоправных действий в Санкт-Петербурге объявлен в международный розыск», - сообщается в Telegram-канале СК.
Следком продолжает расследование уголовного дела по факту хулиганства и возбуждения ненависти и вражды. По нему уже задержали 11 человек, уроженцев Таджикистана и Азербайджана. Восьмерым из них предъявили обвинения.
Напомним, что главой банды является 18-летний Турал Мамедов. Он нигде не учился и работал на складе, а хулиганил ради привлечения внимания.
Один из членов группировки заявил, что «жертв» выбирали исходя из национальности - они должны были быть коренными петербуржцами. Также важно было, чтобы человек не смог ответить на избиение.