СК объявил в 18-летнего главаря петербургской банды Мамедова в международный розыск

Петербургская банда подростков из Таджикистана и Азербайджана избивала прохожих и снимала процесс на камеру.

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Следственный комитет России объявил в международный розыск организатора банды подростков в Санкт-Петербурге, нападавших на прохожих и снимавших происходящее на камеру. Видео противоправных действий быстро распространились по интернету.

«Организатор противоправных действий в Санкт-Петербурге объявлен в международный розыск», - сообщается в Telegram-канале СК.

Следком продолжает расследование уголовного дела по факту хулиганства и возбуждения ненависти и вражды. По нему уже задержали 11 человек, уроженцев Таджикистана и Азербайджана. Восьмерым из них предъявили обвинения.

Напомним, что главой банды является 18-летний Турал Мамедов. Он нигде не учился и работал на складе, а хулиганил ради привлечения внимания.

Один из членов группировки заявил, что «жертв» выбирали исходя из национальности - они должны были быть коренными петербуржцами. Также важно было, чтобы человек не смог ответить на избиение.