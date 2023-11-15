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Журова: МОК не может запретить другим странам участвовать в Играх дружбы

Максим Крюков
16:07 15.11.2023
Те, кто «поддавливает на МОК», переживают из-за того, что Всемирные игры дружбы, которые пройдут в России в 2024 году, будут зрелищнее Олимпиады, считает Светлана Журова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Никаких оснований давать рекомендации не участвовать в проводимых Россией Играх дружбы у Международного олимпийского комитета нет, запретить ехать другим странам в РФ невозможно. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила олимпийская чемпионка 2006 года в соревнованиях по конькобежному спорту Светлана Журова.

Сегодня стало известно, что МОК предостерег все Национальные олимпийские комитеты от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году. По словам директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в соревнованиях противоречит коллективной цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта.

По словам Журовой, те, кто «поддавливает на МОК», переживают из-за того, что Игры дружбы будут зрелищнее Олимпийских игр. При этом она обратила внимание, что МОК никаких подобных рекомендаций не посылает в адрес Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая зачастую запрещает ехать на Олимпиаду спортсменам, которые в этот момент участвуют в турнире.

«От этого МОК теряет деньги. Почему же они им не высказывают какие-то рекомендации? То же самое с футбольными соревнованиями, когда тоже футбол проходит мимо и никто не знает, кто стал олимпийским чемпионом по футболу. Потому что тоже не приезжают лучшие спортсмены», - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спортивные соревнования могут быть инициированы любыми странами и в различных форматах вне контекста МОК. По словам представителя Кремля, «в аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир».

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