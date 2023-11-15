Песков заявил, что буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию
Пресс-секретарь российского президента отметил, что спортивные соревнования могут быть инициированы любыми странами вне контекста Международного олимпийского комитета.
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Спортивные соревнования могут быть инициированы любыми странами и в различных форматах вне контекста Международного олимпийского комитета. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир», - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет предостерег Национальные олимпийские комитеты от участия во Всемирных играх дружбы. Соревнования пройдут в следующем году в России.
В МОК считают, что участие во Всемирных играх дружбы противоречит цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта.