Песков заявил, что буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию

Пресс-секретарь российского президента отметил, что спортивные соревнования могут быть инициированы любыми странами вне контекста Международного олимпийского комитета.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Спортивные соревнования могут быть инициированы любыми странами и в различных форматах вне контекста Международного олимпийского комитета. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет предостерег Национальные олимпийские комитеты от участия во Всемирных играх дружбы. Соревнования пройдут в следующем году в России.

В МОК считают, что участие во Всемирных играх дружбы противоречит цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта.