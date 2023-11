Спорт «Челси» могут лишить очков за нарушения финансового фэйр-плей при Абрамовиче Максим Крюков Источник газеты The Guardian заявил об утечке файлов, свидетельствующих о секретных переводах через офшоры, которые принадлежат Роману Абрамовичу. © Фото: Jeremy Landey, www.imago-images.de, Global Look Press Читайте нас на: Лондонский «Челси» может лишиться очков в турнирной таблице из-за нарушения финансового фэйр-плей, которое было допущено в период владения клубом бизнесменом Романом Абрамовичем. Такое решение может принять Английская премьер-лига (АПЛ). Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на международный консорциум журналистов-расследователей Cyprus Confidential. Источник издания сообщил об утечке данных, свидетельствующих о секретных переводах через офшоры, которые принадлежат миллиардеру. Уточняется, что транзакции могли предназначаться агенту экс-полузащитника «аристократов» бельгийца Эдена Азара и партнеру бывшего главного тренера команды итальянца Антонио Конте. Также сообщается, что офшорные средства могли использоваться в процессе оформления трансферов бразильского полузащитника Виллиана и камерунского нападающего Самюэля Это'о из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года. В конце октября газета The Times написала, что АПЛ может наложить санкции на лондонский клуб в связи с подозрительными платежами за трансферы Виллиана и Это’о из «Анжи». Проверка выявила возможные отдельные платежи российским организациям помимо платы махачкалинскому клубу за переходы игроков. В мае 2022 года «Челси» был приобретен консорциумом во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли. После оформления сделки Todd Boehly-Clearlake Capital добровольно объявил о потенциально неполной финансовой отчетности в период с 2012 по 2019 год. Экспертное мнение и аналитика