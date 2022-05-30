Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович владел футбольным клубом «Челси» 19 лет.
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Английский футбольный клуб «Челси» официально сменил владельца. Российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Этому предшествовала процедура одобрения сделки властями Великобритании, Английской премьер-лигой и прочими официальными лицами.
От лица совета директоров «Челси» поблагодарил Абрамовича за 19 успешных лет владения клубом, футболистов, болельщиков и персонал.