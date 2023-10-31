АПЛ расследует подозрительные платежи «Челси» в эпоху Абрамовича

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Английская Премьер-лига (АПЛ) может наложить санкции на лондонский «Челси» из-за подозрительных платежей за трансферы бразильца Виллиана и камерунца Самюэля Это’о из махачкалинского «Анжи» в то время, когда владельцем клуба был олигарх Роман Абрамович. Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на свои источники.

В августе этого года издание сообщило, что новые собственники клуба сообщили Футбольной ассоциации Англии, АПЛ и УЕФА о транзакциях в период с 2012 по 2019 годы, которые были выявлены после проверки перед покупкой «аристократов». В команде надеются, что это позволит избежать рестрикций в связи с нарушениями правил финансовой отчетности, допущенных при предыдущем руководстве. Несмотря на то, что УЕФА уже оштрафовал клуб на 10 миллионов евро за нарушения в 2017 и 2018 годах, в регламенте высшего английского дивизиона не определен срок давности и не предусмотрено смягчение ограничительных мер при смене владельцев.

По информации источника, финансовые отчеты говорят о том, что отдельно от трансферных платежей за перечисленных игроков могли производиться выплаты «российским организациям или физическим лицам». По словам источников газеты, были выявлены платежи как минимум шести офшорным компаниям.

В «Челси» в свою очередь заявили, что обвинения появились еще до того, как клуб перешел под управления нынешних владельцев, а транзакции относятся к компаниям, которые предположительно находились под контролем экс-владельца клуба.

Виллиан перешел в стан лондонцев за 35,5 миллиона евро в августе 2013 года, на следующий день на правах свободного агента к команде присоединился Это’о. Роман Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 года, а в конце мая 2022-го продал клуб консорциуму Todd Boehly-Clearlake Capital, во главе которого стоит американский предприниматель Тодд Боэли.